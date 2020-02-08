راغب علامة ينتقد مجلس النواب اللبناني

انتقد الفنان اللبناني، راغب علامة، مجلس النواب في لبنان، مؤكدا أن لا ثقة في أعضاء هذا المجلس نهائيا.

واعتبر راغب علامة في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، أن "أعضاء المجلس النيابي في لبنان لا أحد يثق فيهم ولا حتى هم يثقون ببعضهم البعض، إلا أنه دستوريا مجلس النواب هو الذي سيعطي الثقة للحكومة اللبنانية".

مجلس نواب لا أحد في لبنان وفي العالم يثق به ، حتى أعضائه كلهم يعرفون أنهم غير مؤتمنين على الثقة ولا يثقون ببعضهم البعض! دستورياً هو الذي سيعطي الثقة للحكومة 🙄 يعني زي ما بيقول المثل اللبناني يا مأمنّ للمي في الغربال ! ناس بلا ثقة ستعطي الثقة 🤥 — Ragheb Alama (@raghebalama) February 7, 2020

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ومن المفترض أن يعقد البرلمان اجتماعا في الأسبوع المقبل للتصويت على منح الثقة للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة، حسان دياب، التي تم تشكيلها الشهر الماضي.

المصدر: وكالات