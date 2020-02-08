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وزير الصحة السعودي يحسم الجدل حول "كورونا" في المملكة

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وزير الصحة السعودي يحسم الجدل حول
Reuters
صورة أرشيفية
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حسم وزير الصحة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة، الجدل حول حقيقة تسجيل إصابات بفيروس كورونا الجديد في المملكة.

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ونشر الربيعة أمس الجمعة تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد خلالها عدم تسجيل السعودية لأي إصابة بالفيروس التاجي القاتل.

وقال: "نعمل احتياطات كبيرة لمنع العدوى في أي مستشفى عند وجود أي اشتباه، وهذا يحدث لبسا عند البعض.. جميع حالات الاشتباه التي فحصت كانت نتائجها سليمة ولله الحمد".

وتأتي تصريحات الوزير على خلفية انتشار بعض الأنباء التي زعمت الاشتباه بتسجيل حالات إصابة بالفيروس.

إلى ذلك، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم السبت إن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بكورونا في بر الصين الرئيسي وصلت إلى 722 حالة بانتهاء يوم الجمعة، بزيادة 86 حالة عن اليوم السابق.

وأعلن إقليم هوبي الواقع بوسط الصين 81 حالة وفاة جديدة، في حين توفي 67 شخصا في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

وفي أنحاء بر الصين الرئيسي كانت هناك 3399 حالة إصابة جديدة مؤكدة يوم الجمعة ليصل إجمالي عدد المصابين حتى ذلك التاريخ إلى 31774 مصابا.

المصدر: وكالات

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