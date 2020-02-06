الولايات المتحدة: الأنظمة الصاروخية الموجودة في سوريا قد تستخدم ضد السعودية وإسرائيل

قالت الولايات المتحدة إن الحكومة السورية تخلق تحديات أمنية لدول المنطقة بينها السعودية والأردن والعراق وإسرائيل، معتبرة أن الأنظمة الصاروخية الموجودة في البلاد قد تستخدم ضدها.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون سوريا والتحالف الدولي ضد "داعش"، جيمس جيفري، في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء، وتم نشر نصه الخميس على موقع الخارجية الأمريكية، ردا على سياسة روسيا في سوريا، إن المجتمع الدولي يريد "أن يرى سوريا تتصرف بطريقة أخرى مع شعبها وكذلك فيما يتعلق بالتحديات الأمنية التي تشكلها لدول جوارها، بدءا من إسرائيل، بالطبع، وكذلك وصولا إلى كل من الأردن والسعودية وتركيا والعراق".

كما أشار جيفري إلى أن سوريا عليها "أن تغير بشكل حاد علاقاتها مع إيران والمليشيات المدعومة إيرانيا مثل حزب الله والتي تنشط في إدلب"، فيما اعتبر أن روسيا ترى أن تحقيق هذه الأهداف أمر صعب للغاية.

وتابع: "نؤمن بأن روسيا قد تتبع سياسات أخرى تتطابق مع أقل مطالبنا ومطالب المجتمع الدولي... أقصد أنه في حال تسوية النزاع الأهلي لن تكون هناك أي حاجة إلى المليشيات التي تقودها إيران، والعشرات من عناصرها الذين سيتحركون في مختلف أنحاء سوريا، وخاصة منظومات الصواريخ بعيدة المدى التي لا تستخدمها ضد المعارضة وإنما تستخدم ضد دول مثل إسرائيل أو السعودية أو الأردن".

المصدر: RT