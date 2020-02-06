العراق.. تجدد الاحتجاجات الطلابية تنديدا بأعمال العنف (فيديو)

جدد طلبة الجامعات في عدد من المحافظات العراقية، اليوم الخميس، احتجاجاتهم، تنديدا بأعمال العنف التي طالت المحتجين خلال الأيام الماضية.

وقال مراسل RT في العراق، إن "العاصمة بغداد شهدت مسيرات طويلة ضمت آلاف الطلبة الذين توجهوا نحو ساحة التحرير، مركز الاعتصامات، ورفعوا شعارات منددة بأعمال العنف التي طالت محتجي النجف".

وأضاف أن "طلبة جامعات محافظات البصرة وذي قار والنجف، خرجوا أيضا في مسيرات طويلة واتجهوا نحو ساحات الاعتصامات في محافظاتهم لمساندة المحتجين".

ويوم الثلاثاء الماضي خرج الآلاف من الطلبة في العاصمة العراقية بغداد، في تظاهرة حاشدة لإدامة زخم الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر 2019.

وبداية الأسبوع الحالي خرج طلبة الجامعات في العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية بتظاهرات حاشدة مؤيدة لاستمرار الاحتجاجات في البلاد ولإدامة زخمها، بعد أن شرعت قوات الأمن بمضايقة المحتجين وبمحاولة فض احتجاجاتهم بالقوة.

المصدر: RT