الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية في محيط العاصمة دمشق

تصدت الدفاعات الجوية السورية، فجر اليوم الخميس، لصواريخ معادية من طائرات إسرائيلية استهدفت محيط العاصمة دمشق والمنطقة الجنوبية في سوريا، وتم إسقاط عدد من الصواريخ.

وقال مراسلنا إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت عدة مناطق في مرج السلطان، الكسوة، جسر بغداد، في محيط العاصمة دمشق وجنوب إذرع التابعة لمحافظة درعا، منوها بأن الدفاعات السورية أسقطت عددا من الصواريخ المعادية.

وأضاف مصدر عسكري في بيان: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لموجتين من العدوان الجوي، وبدأت الموجة الأولى في تمام الساعة 1:12 (بالتوقيت المحلي) واستهدفت بعض مواقعنا العسكرية في محيط دمشق، وبدأت الموجة الثانية في تمام الساعة 1:41، واستهدفت مواقع عسكرية في محيط درعا والقنيطرة وريف دمشق بعدد من الصواريخ التي أطلقتها الطائرات الحربية الإسرائيلية من فوق جنوب لبنان والجولان المحتل.

ولفت المصدر إلى أن الدفاعات الجوية ساهمت في تدمير أعداد كبيرة من الصواريخ المعادية، وأسفرت الغارات عن إصابة ثمانية مقاتلين بجراح وأضرار بالماديات.

وقالت وكالة "سانا" السورية إن "العدوان الإسرائيلي تم على عدة موجات حيث أطلقت الطائرات الإسرائيلية عدة صواريخ من فوق الجولان السوري المحتل وجنوب لبنان استهدفت مناطق الكسوة ومرج السلطان وجسر بغداد وجنوب إزرع في درعا".

المصدر: RT، وكالات