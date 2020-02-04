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دمشق: سنرد على أي اعتداء تركي على قواتنا في إدلب

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دمشق: سنرد على أي اعتداء تركي على قواتنا في إدلب
Sputnik Михаил Воскресенский
الجيش السوري في إدلب - أرشيف
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أكدت وزارة الدفاع السورية في بيان عنها، أنها سترد على أي اعتداء تشنه القوات التركية على الجيش السوري في ريف إدلب.

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وأشار مصدر عسكري سوري، إلى أن "الجيش ينفذ واجبه الوطني في الدفاع عن الأرض والقضاء على المجموعات الإرهابية المسلحة التي هاجمت ولا تزال السكان المدنيين في منطقة وقف التصعيد في إدلب".

وأضاف: "عملت الجماعات الإرهابية على محاصرة السكان المدنيين واتخاذهم رهائن ودروعا بشرية في مدينة سراقب ومنطقة تل طوقان".

وتابع: "في محاولة من قواتنا المسلحة لإعطاء المسلحين فرصة أخيرة وللحفاظ على حياة المدنيين المحاصرين، أعطيت التعليمات للوحدات العسكرية العاملة في المنطقة للسماح بتسوية أوضاع كل من يقرر إلقاء السلاح بدلا من المراهنة على دعم القوات التركية للإرهابيين بمسمياتهم المختلفة".

وشدد البيان على أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، تؤكد أن "وجود القوات التركية غير قانوني، ويشكل عملا عدائيا صارخا، وأنها على أتم الاستعداد للرد الفوري على أي اعتداء من قبل القوات التركية والمسلحين ضد قواتنا العاملة في المنطقة".

المصدر: RT

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