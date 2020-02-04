العراق.. طلبة الجامعات يزيدون زخم الاحتجاجات (فيديو)

خرج الآلاف من الطلبة في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، في تظاهرة حاشدة لإدامة زخم الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر 2019.

وقال مراسل RT في العراق إن "الآلاف من طلبة الجامعات وصلوا ظهر اليوم إلى ساحة التحرير وسط بغداد لمساندة المعتصمين هناك وإدامة زخم الاحتجاجات".

وأضاف أن "الطلبة خرجوا في محافظات أخرى مثل الديوانية وذي قار جنوبي العراق".

وقبل أيام خرج طلبة الجامعات في العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية بتظاهرات حاشدة مؤيدة لاستمرار الاحتجاجات في البلاد ولإدامة زخمها، بعد أن شرعت قوات الأمن بمضايقة المحتجين وبمحاولة فض احتجاجاتهم بالقوة.

المصدر: RT