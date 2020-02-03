بدء نقل المرضى جوا من صنعاء كأول انفراجة دبلوماسية في الحرب

كشفت مصادر سياسية ومنظمات إغاثة، أن رحلات طيران لنقل المرضى ذوي الرعاية الطبية الملحة ستبدأ من العاصمة اليمنية صنعاء اليوم، وهو إجراء طال انتظاره لبناء الثقة ودعم جهود إنهاء الحرب.

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وقالت المصادر إن الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ستشرفان على نقل المرضى بواسطة رحلات طيران من العاصمة.

وأعلن مصدر دبلوماسي أن نحو 60 مريضا من المتوقع أن يغادروا هذا الأسبوع.

وقال المجلس النرويجي للاجئين وهو منظمة إغاثة، إن المزيد من اليمنيين ما زالوا ينتظرون الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجونها.

وأضاف: "ليس هناك ما يبرر معاقبة المدنيين المرضى بمنعهم من الحصول على الرعاية الصحية".

ويشهد اليمن حربا مستمرة منذ 5 سنوات عندما أخرج الحوثيون حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي من صنعاء في أواخر عام 2014. وتدخل تحالف عسكري تقوده السعودية في عام 2015 في محاولة لإعادة هادي.

ويسيطر الحوثيون على مطار صنعاء، لكن التحالف الذي يسيطر على المجال الجوي يحظر الوصول إليه.

وتحاول الأمم المتحدة استئناف المفاوضات السياسية لإنهاء الحرب، فيما تجري الرياض محادثات غير رسمية مع الحوثيين منذ أواخر سبتمبر الماضي بهدف خفض التصعيد.

المصدر:"رويترز"