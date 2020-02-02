مصر والجزائر ترسلان مساعدات عاجلة للصين

أعلنت كل من مصر والجزائر، اليوم الأحد، عن إرسال مساعدات طبية عاجلة إلى الصين، التي شهدت تفشيا كبيرا لفيروس "كورونا" الجديد.

وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر بإرسال مساعدات طبية بلغت 10 أطنان على متن الطائرة المتجهة إلى الصين لإجلاء المواطنين المصريين.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية في وقت سابق من اليوم عن إرسال 500 ألف قناع ثلاثي الطبقات و20 ألف نظارة وقائية و300 ألف قفاز.

من جهتها، تقدمت سفارة بكين لدى الجزائر بشكرها "الخالص" للسلطات الجزائرية على المساعدات الطبية الطارئة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" الجديد في مقاطعة ووهان.

وأشارت إلى أن "هذه المساعدات القيمة تعد خير دليل على صداقة تاريخية عميقة تجمع بين الشعبين".

المصدر: وكالات