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الأردن يجدد رفض "صفقة القرن" وأي طرح يؤذي مصالحه

أخبار العالم العربي

الأردن يجدد رفض
Reuters MH/THO
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
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أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن بلاده لن تساوم على مصالحها، وترفض التعامل مع أي طروح تتجاوزها، مضيفا أن موقف العرب كان واضحا أمس السبت برفض "صفقة القرن".

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وقال الصفدي في كلمته بالبرلمان اليوم الأحد، إن "لا حل دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"، مشددا على أن "الأردن لم ولن يقبل الاستيطان وضم الأراضي والاعتداءات الإسرائيلية".

وجدد الصفدي رفض "أي حل لا يلبي قيام الدولة الفلسطينية"، لافتا إلى أن "القدس خط أحمر والأردن مستمر قولا وفعلا بحماية المقدسات".

من جهته، وصف رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، الخطة الأمريكية بـ"الصفقة المشؤومة المنحازة إلى إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن "رفض مجلس النواب للخطة يستند لمواقف الملك الوصي على المقدسات".

المصدر: RT

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