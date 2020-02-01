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مقتدى الصدر: الشعب هو من اختار رئيس وزرائه وليس الكتل

أخبار العالم العربي

مقتدى الصدر: الشعب هو من اختار رئيس وزرائه وليس الكتل
Reuters ALAA AL-MARJANI
الاحتجاجات في العراق
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أكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اليوم السبت، أن الشعب العراقي هو من أختار رئيس وزرائه وليس الكتل السياسية.

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وكتب في تغريدة له على "تويتر": "اليوم سيسجل في تاريخ العراق بأن الشعب هو من اختار رئيسا لوزرائه وليس الكتل، وهذه خطوة جيدة ستتعزز في المستقبل".

وأضاف: "اليوم نحن الثوار ملزمون بالاستمرار في التظاهر السلمي من أجل إكمال الكابينة الوزارية المستقلة النابعة من الشعب وإلى الشعب".

مقتدى الصدر: الشعب هو من اختار رئيس وزرائه وليس الكتل

وتابع: "نأمل من الأخ علاوي أن لا يستسلم للضغوط الخارجية والداخلية، وأن يعلن عن برنامجه، ويسرع في البدء بالانتخابات المبكرة".

وشدد على ضرورة أن يحافظ علاوي على سيادة العراق واستقلاله، بما يحفظ للبلد هيبة قواته الأمنية.

ودعا الصدر المتظاهرين إلى الاستمرار في احتجاجاتهم السلمية من أجل العراق، متمنيا للمرشح الجديد التوفيق في عمله.

وأكد أنه مع الشعب في حال فشل علاوي في مهمته، وقال: "نحن مع الشعب ضد الطائفية والعرقية والحزبية والفئوية والفساد".

وذيل الصدر منشوره بتوقيع كتب فيه "المواطن مقتدى الصدر".

المصدر: RT

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