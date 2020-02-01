مسيرات "لا ثقة" تجوب شوارع بيروت وطرابلس
شهدت شوارع بيروت انطلاق مسيرات احتجاجية حاشدة بعنوان "لا ثقة بحكومة المحاصصة"، قاصدة السراي الحكومي وسط العاصمة، تزامنا مع خروج مظاهرات مماثلة في مناطق أخرى بينها طرابلس.
وفي بيروت، انطلقت 3 مسيرات من شارع الحمرا وساحة ساسين في منطقة الأشرفية ومن أمام مقر الاتحاد العمالي العام.
ووصلت المسيرات الثلاث إلى ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، بعد سلسلة وقفات أمام محطات عدة، كان آخرها أمام مقر جمعية المصارف وساحة الشهداء.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: "لا ثقة بحكومة المحاصصة" ورددوا هتافات تدعو إلى محاسبة السارقين والفاسدين، ونددوا باعتقال ناشطين في الحراك الاحتجاجي، مؤكدين على استمرار التحركات حتى تحقيق كل مبادئها.
من أمام جمعية المصارف: نحن الثورة الشعبية وانتو الحرب الأهلية#أخبار_الساحة#لبنان_ينتفض#يسقط_حكم_المصرفpic.twitter.com/bcrkwuioMw— أخبار الساحة (@Akhbaralsaha) February 1, 2020
وأقدم المشاركون في الوقفة أمام مقر جمعية المصارف على إزالة ما تبقى من أحرف اسم الجمعية على مدخل المبنى، بواسطة العصي.
من أمام جمعية المصارف#أخبار_الساحة#لبنان_ينتفض#يسقط_حكم_المصرفpic.twitter.com/aYQ5t9N59r— أخبار الساحة (@Akhbaralsaha) February 1, 2020
وذكرت "الوطنية" أن المسيرات شهدت تفاعلا لافتا من المواطنين، حيث قام البعض منهم بنثر الأرز من على الأبنية والشرفات تهليلا للمتظاهرين.
في غضون ذلك، انطلقت في طرابلس مسيرة شعبية تحت عنوان "لن ندفع الثمن"، باتجاه ساحة النور. وأكد شهود عيان أن هذه المسيرة هي الأكثر اكتظاظا على الإطلاق منذ اندلاع الحراك الاحتجاجي الأخير.
انطلاق الثوار بمسيرة #طرابلس باتجاه ساحة #النور#لبنان_ينتفضpic.twitter.com/1o1KFWZgwi— الثورة News (@thawranewslb) February 1, 2020
وتأتي المسيرات قبل أيام من التصويت في البرلمان اللبناني على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.
من ساحة النور #طرابلس: ثوار أحرار ح نكمل المشوار#أخبار_الساحة#لبنان_ينتفضpic.twitter.com/4rn3kGJRRf— أخبار الساحة (@Akhbaralsaha) February 1, 2020
من ساحة النور #طرابلس: يلا ارحل ميشال عون— أخبار الساحة (@Akhbaralsaha) February 1, 2020
يلا ارحل يا حسان#أخبار_الساحة#لبنان_ينتفضpic.twitter.com/ALyixh6dra
المصدر: وكالات + RT