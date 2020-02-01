منع 3 صينيين من دخول أربيل

أفاد مراسلنا في أربيل، بأن إقليم كردستان العراق أعاد اليوم ثلاثة صينيين من مطار أربيل.

جاء ذلك بعد أن أصدرت وزارة الداخلية في الإقليم أمس الجمعة، عدة توجيهات لإدارة المطارات والمنافذ الحدودية لمنع تفشي فيروس "كورونا"، ومنها حظر دخول المسافرين القادمين من الصين عبر المنافذ الحدودية في الإقليم لمدة 30 يوما، على أن يمدد أو يلغى القرار حسب الوضع الصحي.

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ووجهت الوزارة بحظر منح الفيزا الإلكترونية للصين، وكل صيني حتى وإن كان يحمل فيزا إلى بغداد.

وأشارت الوزارة إلى أن منع الدخول يشمل الأجانب الذين زاروا الصين خلال الفترة من 14 يناير الجاري، وشددت على إخضاع العراقيين القادمين من الصين إلى إجراءات دقيقة، مؤكدة على وجوب وجود فرق طبية في جميع المعابر الحدودية.

ودعت الوزارة مواطني إقليم كردستان إلى تأجيل رحلاتهم إلى الصين حتى إشعار آخر.

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة الوزارية العليا في العراق لمتابعة تفشي فيروس "كورونا" المستجد، "اتخاذ جميع الإجراءات الصحية للتأكد من سلامة جميع الوافدين من الصين بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الأراضي العراقية ومن المنافذ الحدودية كافة في الوقت الحاضر لحين ورود مستجدات حول الموضوع"، مشيرة إلى عدم تسجيل حالات إصابة عند العراقيين في الصين أو في أية دول أخرى، كما لم تسجل أية إصابة حالات في العراق ايضا.

المصدر: RT + روداو



