5 مصابين بحادث سقوط سيارة من منحدر جبلي في جازان (فيديو)

أكدت مصادر طبية سعودية، إصابة 5 مواطنين بجروح مختلفة إثر سقوط سيارتهم من جبل منجد بمحافظة هروب بمنطقة جازان جنوب غربي البلاد.

وقال بيشي الصرخي المتحدث باسم الهلال الأحمر بمنطقة جازان: "وقع حادث بسبب انحراف سيارة على طريق جبل منجد في محافظة هروب، وسقوطها في منحدر جبلي حيث تلقى مركز إسعاف هروب، بلاغا من مواطن حضر للمركز وبمعيته مصابان اثنان، وطلب من الفرقة الإسعافية مساعدته في نقلهما".

وأضاف: "على الفور تم استلام الحالتين وكان وضعهما الصحي من متوسط إلى حرج، وفي سياق الحادث ذاته تلقت غرفة العمليات اتصالين من مواطنين أحدهما لديه مصابان، والمواطن الآخر لديه مصاب واحد، وأنهما في طريقهما إلى المستشفى".

وتابع: "في الحال توجهت 3 فرق إسعاف، وقدمت للمصابين الخدمة الطبية الأولية، وجرى نقلهم إلى مستشفيي صبيا والعيدابي لتلقي العلاج".

ويطالب سكان جبل منجد السلطات بنصب سياج وحواجز خرسانية على جنبات الطريق في بعض المواقع، إضافة إلى توسعة الطرق الداخلية.

المصدر: سبق