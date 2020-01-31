مراسلتنا: أضرار في منازل المستوطنين بشظايا "القبة الحديدة"

أفادت مراسلتنا في القدس، بتعرض منازل للمستوطنين في سديروت بغلاف قطاع غزة لشظايا صواريخ القبة الحديدية التي اعترضت قذائف أطلقتها فصائل فلسطينية من داخل القطاع.

وقالت مراسلتنا إن صفارات الإنذار دوت قبل أن تعترض القبة الحديدية القذائف غزة، مشيرة إلى أن تقارير تفعيل الإنذار أكدت "إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة تم اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية".

وكانت ثلاث قذائف صاروخية أطلقت، في وقت سابق من يوم الجمعة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات حدودية، اعترضت القبة الحديدية واحدة منها.

المصدر: RT