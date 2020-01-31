صدامات وإطلاق نار في ساحة الوثبة ببغداد

أفاد مراسلنا بأن إطلاق النار والصدامات تجددت اليوم في ساحة الوثبة ببغداد، حيث يتظاهر المحتجون على سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

وأشار مراسلنا مصطفى سعدون إلى سقوط جرحى في صفوف المحتجين نتيجة إطلاق للرصاص الحي في ساحة الوثبة القريبة من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وأضاف، أن القوات الأمنية العراقية اقتحمت الوثبة، وسط توتر بالقرب من جسر السنك.

من جهتهم، أكد متظاهرون لـRT، أن "القوات الأمنية هاجمتهم بالرصاص الحي في ساحة الوثبة".

بدوره، كتب صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، منشورا على "فيسبوك"، يدعو فيه المتظاهرين للتوجه إلى ساحة التحرير وسط بغداد.

ورد العراقي على أحد المعلقين في منصات التواصل، بالقول: "شدوا الرحال.. الآن الآن وليس غدا".

وأعلن المرجع الأعلى في العراق علي السيستاني اليوم الجمعة رفضه فض الاعتصامات، ودان العنف الحكومي ضدها.

وقال في خطبة تلاها وكيله عبد المهدي الكربلائي: "نؤكد مرة أخرى إدانتنا لاستعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين وما حصل من عمليات الاغتيال والخطف للبعض منهم ورفضنا القاطع لمحاولة فض التجمعات والاعتصامات السلمية باستخدام العنف والقوة، فإنها في الوقت ذاته ترفض ما يقوم به البعض من الاعتداء على القوات الأمنية والأجهزة الحكومية وما يمارس من أعمال التخريب والتهديد ضد بعض المؤسسات التعليمية والخدمية وكل ما يخل بأمن المواطنين ويضّر بمصالحهم".

المصدر: RT