نيبينزيا: التسوية في ليبيا لا يجوز أن تكون حلبة للمنافسة بين الدول

اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن التسوية الليبية، لا يجوز أن تكون حلبة للمنافسة بين مختلف الدول.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس: "نعتقد أن المجلس يجب أن يدعم الخطوات التي تساعد على إطلاق المسار السياسي (لعملية التسوية) وأن يتخذ قرارات من شأنها أن تساعد في تجاوز الخلافات مع الأطراف الليبية".

وأضاف أن "التسوية السياسية في ليبيا لا يجوز أن تكون حلبة للمنافسة بين الدول"، مشيرا إلى ضرورة مراعاة مصالح جيران ليبيا في المنطقة.

وأكد أن التسوية في ليبيا موضوع للحوار بين الليبيين قبل غيرهم، وأن مؤتمر برلين كان يجب أن يهيئ الأجواء الدولية الضرورية لذلك، وتوجيه الرسالة اللازمة إلى الأطراف الليبية.

وأضاف أن موسكو تخطط لمواصلة المناقشات مع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، للتعرف على تفاصيل خطته، معربا عن أمله بأن يسمح اجتماع اللجنة العسكرية بصيغة "5+5" في الوقت القريب بتوضيح تلك المسائل.

يذكر أن تشكيل لجنة عسكرية تضم ممثلين عن طرفي النزاع في ليبيا كان أحد مقررات مؤتمر برلين الدولي للتسوية الليبية، الذي عقد في 19 يناير.

المصدر: نوفوستي