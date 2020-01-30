سلامة: هناك أطراف تدعي السعي للحل في ليبيا فيما تعمل على التصعيد

اعتبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، أن هناك أطرافا داخل وخارج ليبيا تدعي بأنها توافق على حل سلمي في ليبيا، وفي الوقت ذاته تعمل على التصعيد وعرقلة التسوية.

وأعرب سلامة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، عن قلقه إزاء التصعيد العسكري في ليبيا، مشيرا إلى حصول طرفي النزاع على مساعدة من أطراف خارجية.

وشدد سلامة على ضرورة الالتزام بالهدنة، التي قال إنها "أصبحت حبرا على ورق" بعد تبادل إطلاق النار والقصف العشوائي، مؤكدا أن البعثة الأممية في ليبيا رصدت 110 انتهاكات منذ إعلان الهدنة.

وأضاف أن 4 أطفال قتلوا خلال اليومين الأخيرين نتيجة القصف بمنطقة الهضبة في طرابلس، كما أعلن عن وجود تقارير حول إعدامات وعمليات قتل انتقامية في طرابلس وترهونة، وأن 70 ألف طفل لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدارس بسبب الاشتباكات.

وأشار إلى أن مقاتلين أجانب يتوافدون بالآلاف، وأن طرفي النزاع عززا قدراتهما العسكرية خلال الهدنة، فيما الاقتصاد الليبي خسر 622 مليون دولار حتى الآن بسبب محاصرة المنشآت النفطية.

وأكد أن لجنة المتابعة الدولية بشأن مؤتمر برلين ستبدأ اجتماعاتها خلال أسبوعين، مشيرا إلى أنه ستتم محاسبة المسؤولين عن عرقلة عملها.

وفي معرض حديثه عن محادثات جنيف حول التسوية السياسية في ليبيا، قال سلامة إنها ينبغي أن تبدأ سريعا، مضيفا إلى أنه سيلتقي قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر بعد يومين لبحث الهدنة.

وأشار إلى أن انقسامات داخل مجلس النواب الليبي منعته من اختيار مندوبيه للمشاركة في الحوار الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة.

كما أكد توجيه الدعوات إلى اجتماع اقتصادي ثان حول ليبيا، من المقرر أن يعقد في القاهرة في 9 فبراير المقبل.

المصدر: وكالات