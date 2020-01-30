الأمم المتحدة تعلن عن "مسلحين مجهولين" في العراق

أعلنت بعثة الأمم المتحدة "يونامي" في العراق اليوم الخميس حصيلة ضحايا التظاهرات منذ اندلاعها في العراق بأكتوبر الماضي، داعية إلى تكثيف الجهود لحقن الدماء.

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وقالت البعثة في بيان صادر عنها: "مع استمرار العنف والإصابات في سياق الاحتجاجات، فإن الممثل الخاص للأمين العام للعراق، جانين هينيس بلاسخارت، تحث على بذل الجهود لتحقيق المزيد من أجل كسر الجمود السياسي والضغط قدما بإصلاحات كبيرة، وتحذر من استخدام القوة التي تكلف حياة ثمينة ولن تنهي الأزمة".

وأضافت: "استمرار سقوط الضحايا وإراقة الدماء اليومية أمر لا يحتمل، حيث قتل ما لا يقل عن 467 متظاهرا وأكثر من 9 آلاف جريح منذ مطلع أكتوبر الماضي، وهذا أمر مؤسف".

وأشارت إلى أن "الزيادة مؤخرا في استخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الأمن، وإطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين على المتظاهرين واستمرار قتل المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان أمر مثير للقلق، ومن الضروري أن تحمي السلطات العراقية حقوق المتظاهرين السلميين، وأن تضمن امتثال استخدام القوة للمعايير الدولية، ومن المهم بذات القدر من المساءلة الكاملة، يجب تقديم مرتكبي القتل والهجمات غير القانونية للعدالة".

وأضافت: "سجلت حالات ظهور مسلحين مجهولين يطلقون النار على المتظاهرين في أربع ليالي متتالية في البصرة من 21 إلى 25 يناير، الأمر الذي أدى إلى مقتل اثنين من المتظاهرين وإصابة تسعة آخرين. وفي الناصرية، في ليلة 27 يناير، أطلقت مجموعة مسلحة النار على المتظاهرين في ساحة الحبوبي، مما أدى إلى مقتل متظاهرين اثنين وإصابة أربعة آخرين، فيما أطلق مجهولون النار على العديد من خيام المتظاهرين".

وتابعت: "عمليات القتل ضد المتظاهرين والناشطين مستمرة إذ وقع 28 حادثا منذ أكتوبر الماضي، استهدف فيها الأشخاص المرتبطون بالمظاهرات، بين مشاركين أو صحفيين أو ناشطين بارزين، وذلك من قبل رجال مسلحين، الأمر الذي أدى إلى مقتل 18 وإصابة 13 آخرين".

المصدر: RT