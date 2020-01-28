ترامب: أشكر الإمارات والبحرين وعمان على دعم جهود السلام في الشرق الأوسط

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن شكره على كل من الإمارات والبحرين وسلطنة عمان على دعم خطة السلام التي أعدتها الولايات المتحدة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه يشكل كلا من الإمارات والبحرين وسلطنة عمان لدعم خطة السلام، المعروفة باسم "صفقة القرن"، وإرسال سفرائهم لحضور مراسم الكشف عن هذه المبادرة.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الدول الأخرى على تطبيق خطة السلام الأمريكية,

بدوره، أعرب نتنياهو عن سعادته بحضور البيت الأبيض في "هذا اليوم التاريخي" مع سفراء الإمارات والبحرين وسلطنة عمان

يتبع...