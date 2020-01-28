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الدفاع التركية تتعهد بالرد على أي هجوم من الجيش السوري على نقاط مراقبتها في إدلب

الدفاع التركية تتعهد بالرد على أي هجوم من الجيش السوري على نقاط مراقبتها في إدلب

أخبار العالم العربي

الدفاع التركية تتعهد بالرد على أي هجوم من الجيش السوري على نقاط مراقبتها في إدلب
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تعهدت وزارة الدفاع التركية بالرد على أي هجوم من قبل الجيش السوري على نقاط مراقبتها في إدلب، بعد أن سيطرت القوات الحكومية السورية على أكبر معقل للمسلحين في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان: "على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار يوم 12 يناير، إلا أن النظام السوري يواصل قتل مدنيين أبرياء وتشريدهم بالعنف من بيوتهم في ظروف الشتاء، مما يهدد بكارثة إنسانية كبيرة في إدلب".

وأضافت الوزارة: "أي محاولة لتهديد أمن نقاط مراقبتنا العاملة بموجب اتفاقات أستانا وسوتشي، سيتم التعامل معها بلا تردد انطلاقا من حقوقنا الشرعية في الدفاع عن النفس".

وتمكن الجيش السوري، في وقت سابق من الثلاثاء، من إحكام السيطرة الكاملة على مدينة معرة النعمان، التي كانت تمثل المعقل الأكبر لمسلحي "هيئة تحرير الشام" وحلفائها جنوب إدلب، فيما حاصر نقطة مراقبة جديدة للقوات التركية في المنطقة.

يتبع...

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