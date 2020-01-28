وسائل إعلام عبرية تكشف عن الدول العربية التي ستدعم "صفقة القرن"

كشفت القناة 13 الإسرائيلية، عن الدول العربية التي من المتوقع أن تبدي دعمها للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، "صفقة القرن "، والتي سيتم الإعلان عنها مساء اليوم الثلاثاء.

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وقال، باراك بن رافيد، مراسل القناة الإسرائيلية، إن "أحد المسؤولين العرب، دون الكشف عن اسمه، أبلغه أنه في حال سمحت الصفقة لإسرائيل بأن تقوم بعمليات ضم فوري لأراض في الضفة الغربية، فإننا سنتجاهل الصفقة".

وأضاف أن "دول الخليج العربي، السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان، ليس متوقعا أن تعارض الصفقة الأمريكية، بل إنها ستصدر بيانا داعما لها، واعتبارها بداية طيبة".

ووفق بن رافيد، فإن مسؤولا خليجيا، أكد له أنه رغم الدعم المتوقع من جانب الدول الخليجية، فإنه في حال سمحت الولايات المتحدة لإسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية بصورة فورية، فإنهم قد يضطرون لتجاهل الصفقة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح مساء الاثنين، لدى استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو أن البيت الأبيض سينشر خطة السلام في الشرق الأوسط "صفقة القرن" مساء اليوم الثلاثاء.

المصدر: معا