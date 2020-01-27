شاهد بالفيديو.. نصر الله يلتقي ابنة قاسم سليماني

أجرى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، لقاء مع زينب قاسم سليماني، ابنة القائد الراحل لـ"فيلق القدس" للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، فيديو يظهر اللقاء بينهما دون تحديد موعده.

وقال نصر الله لزينب، خلال اللقاء: "شرّف الله الشهيد قاسم سليماني بالجهاد والشهادة، وختم له بأجمل عاقبة".

وظهرت في الفيديو صور لسليماني إلى جانب نائب قائد "الحشد الشعبي" العراقي، أبو مهدي المهنس، الذي قتل مع قائد "فيلق القدس"، والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، وقائدها، آية الله روح الله الخميني.

وسبق أن زارت ابنة سليماني لبنان منذ عدة أيام، حيث ألقت كلمة باللغة العربية خلال حفل تأبيني، أقامته هيئات وجمعيات في الضاحية الجنوبية لبيروت.

يتبع...