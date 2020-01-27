عباس يدعو القيادة الفلسطينية لاجتماع طارئ الثلاثاء تزامنا مع نشر ترامب "صفقة القرن"

دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، القيادة الفلسطينية لاجتماع طارئ، غدا الثلاثاء، سيبدأ قبل ساعة من التوقيت المخطط لنشر الولايات المتحدة خطة "صفقة القرن".

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية، مساء اليوم الاثنين، بأن عباس دعا إلى "عقد اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية، وذلك يوم غد الثلاثاء في الساعة السابعة مساء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله".

ويبدأ هذا الاجتماع قبل ساعة واحدة من التوقيت المخطط له لنشر البيت الأبيض فحوى خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط والمعروفة باسم "صفقة القرن".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين، أن واشنطن ستنشر فحوى هذه المبادرة، التي عملت عليها إدارته منذ توليه السلطة في 2017، في الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، فيما قال إن كثيرا من الدول العربية وافقت على هذه الخطة التي اعتبر أنها تصب في مصلحة الفلسطينيين رغم رفضهم القاطع لهذه الصفقة.

وسبق أن أكدت مصادر عدة أن هذه الخطة تنص على تنازلات سياسية كثيرة من الجانب الفلسطيني لمصلحة إسرائيل، خاصة في مسألة صفة القدس وأراض في الضفة الغربية، مقابل إغراءات اقتصادية، كما أنها لا تشمل صيغة حل الدولتين التي كانت تعتبر سبيلا وحيدا لحل الصراع بموجب قرارات الأمم المتحدة.

المصدر: وفا + وكالات