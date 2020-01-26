الجيش السوري يسيطر على قريتين بريف إدلب ويقطع الطريق الدولي بين معرة النعمان وسراقب

حقق الجيش السوري، مساء الأحد، تقدما ميدانيا جديدا جنوب منطقة إدلب لخفض التصعيد حيث قطع الطريق الدولي بين معرة النعمان وسراقب.

وافادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بأن القوات الحكومية بسطت السيطرة على قرية الدانا شمال مدينة معرة النعمان، التي تعتبر أكبر معقل لمسلحي "هيئة تحرير الشام" جنوب منطقة إدلب لخفض التصعيد.

من جانبه، ذكر مصدر عسكري لـRT أن الجيش السوري تمكن أيضا من السيطرة على قرية بابيلا في المنطقة ذاتها.

وشدد المصدر على أن الجيش السوري قطع بذلك الطريق الدولي بين معرة النعمان وسراقب الذي يمثل أهمية استراتيجية.

المصدر: RT + سانا