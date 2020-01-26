أردوغان يحذر من كارثة في ليبيا بسبب "نهج يكافئ المعتدي" ويتوعد "بارونات الحرب"

حذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من كارثة بسبب "مكافأة المعتدي"، في إشارة إلى قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، واعدا بألا يسمح بتحويل ليبيا لساحة "بارونات الحرب".

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وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد مع نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، في الجزائر العاصمة: "النهج الذي يكافئ المعتدي ويعاقب المؤيدين للمصالحة والسلام هو نهج سيقود ليبيا إلى كارثة".

وشدد أردوغان على ضرورة "عدم السماح بتحويل ليبيا إلى ساحة للتنظيمات الإرهابية وبارونات الحرب"، مشيرا إلى أن تركيا "ستواصل البقاء إلى جانب أشقائها الليبيين بكل إمكاناتها المتاحة".

وأضاف: "سنواصل العمل من أجل وقف نزيف الدماء في ليبيا... تركيا تشدد منذ البداية على أن الحلول العسكرية لن تأتي بأي نتيجة في ليبيا".

واعتبر أن تركيا "تبذل جهودا مكثفة مع دول المنطقة والجهات الدولية المؤثرة من أجل ترسيخ وقف إطلاق النار في ليبيا بشكل دائم، والعودة إلى عملية الحوار السياسي".

وقال إن "الدول الأوروبية وموقفها المتناقض، لها نصيب كبير في تعميق الأزمة الليبية"، وشدد على أهمية متابعة وتنفيذ مخرجات مسار برلين في الميدان.

وتعتبر تركيا أكبر داعم لحكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس المعترف بها دوليا والتي يقودها رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، وسبق أن نشرت عشرات العسكريين وصفتهم بالمستشارين في أراضي البلاد تأييدا لـ"الطرف الشرعي"، في المواجهة مع "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، الذي يشن هجوما واسعا على العاصمة منذ 4 أبريل 2019.

المصدر: الأناضول + وكالات