بعد يوم من زيارة أردوغان.. وزير خارجية الإمارات غدا في الجزائر

يزور وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، الجزائر غدا الاثنين، بعد يوم واحد من زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي بحث مع نظيره الجزائري قضايا أبرزها الأزمة الليبية.

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وجاء في بيان للخارجية الجزائرية، أن "الشيخ عبد الله بن زايد سيجري محادثات مع نظيره الجزائري، صبري بوقدوم، كما سيحظى باستقبال الرئيس عبد المجيد تبون ورئيس الحكومة، عبد العزيز جراد".

وكان أردوغان وصل إلى الجزائر، اليوم الأحد، حيث شدد على أن هذا البلد المجاور لليبيا "عنصر مهم للسلام في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة"، وأعرب عن ثقته في أن تكون للجزائر "إسهامات بناءة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا".

وتقول السلطات الجزائرية إنها تسعى إلى جانب الأطراف الدولية الفاعلة لإيجاد حل سياسي يضع حدا للأزمة الليبية عبر الحوار الشامل بين الأطراف الليبية، وبعيدا عن أي تدخل أجنبي.

المصدر: وكالات