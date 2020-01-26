أردوغان يقوم بـ"زيارة صداقة" للجزائر

يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بزيارة رسمية إلى الجزائر، لبحث التعاون ومناقشة القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات بين البلدين على كل الأصعدة.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان الرئاسة، فإن الرئيس أردوغان لبى دعوة الرئيس الجزائري الجديد "عبد المجيد تبون"، التي ستستغرق لمدة يومين.

وأضافت الوكالة: "الطرفان سيناقشان سبل تدعيم الروابط الاقتصادية والثقافية بين البلدين والتشاور حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة أردوغان هذه عقب انعقاد اجتماع رؤساء وزراء دول الجوار، الذي احتضنته الجزائر الأسبوع الماضي لإيجاد حل سياسي أمني للملف الليبي.

وقد توسعت العلاقات الجزائرية التركية كثيرا، خاصة بعد الزيارات المتبادلة للمسؤولين في البلدين، واستهدفت تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية المشاريع الاستثمارية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية