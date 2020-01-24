أردوغان: 400 ألف سوري يتوجهون إلى حدود تركيا من إدلب وأعلنا حالة الاستنفار  

حذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من أن نحو 400 ألف شخص يتوجهون حاليا من منطقة إدلب شمال غرب سوريا نحو حدود تركيا، بسبب ما وصفها بهجمات القوات الحكومية السورية.

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وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، عقب لقاء بينهما اليوم الجمعة في اسطنبول، إن الجانبين بحثا سبل تحقيق وقف إطلاق النار في منطقة إدلب وتقديم المساعدات الإنسانية لسكانها.

وأضاف في هذا السياق: "على الجميع ممارسة الضغط على النظام السوري لإنهاء العنف بحق إخوتنا في إدلب. والاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية إنسانية عن مساعدة سوريا".

وتابع الرئيس التركي: "اليوم يتوجه نحو 400 ألف من سكان إدلب البالغ عددهم 4 ملايين نسمة نحو حدودنا".

وأشار أردوغان إلى أن السلطات التركية أعلنت حالة الاستنفار بمشاركة الهلال الأحمر الدولي، وذكر أنه من المخطط حاليا بناء مخيم للاجئين قادر على استقبال نحو 10 آلاف شخص، فيما قال إن ميركل وعدت بتخصيص مساعدات لتركيا في مواجهة التدفق المحتمل للاجئين.

وشهدت المنطقة تصعيدا ميدانيا جديدا بعد أن شنت الفصائل المسلحة المتمركزة في المنطقة بقيادة تنظيم "هيئة تحرير الشام" المكون بالدرجة الأولى من عناصر "جبهة النصرة"، في ديسمبر الماضي، هجمات واسعة عدة على مواقع للقوات الحكومية التي أطلقت، بعد صد تلك الاعتداءات، عمليات مضادة تمكنت خلالها من تحرير مئات الكيلومترات المربعة.

فيما أعربت الأمم المتحدة مرارا عن قلقها من الأوضاع الأمنية والإنسانية للسكان المدنيين في المنطقة، محذرة من استمرار تدفق الناس من هذه الأراضي بسبب الأعمال القتالية.

المصدر: وكالات