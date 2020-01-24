مصر.. وزيرة التضامن تقوم بتحرك بعد استغاثة فتيات بدار الأيتام بالسيسي

قامت وزيرة التضامن المصرية نيفين القباج، بزيارة مفاجئة لدار أيتام في مصر الجديدة، بعد استغاثة الفتيات هناك بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسبب تعرضهن للتحرش الجنسي قبل أسابيع.

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وأكدت وزارة التضامن، أن عددا من الفتيات بدار رعاية "أخوين"، "تعرضن للتحرش من قبل رئيس مجلس إدارة الدار بعد وفاة المشرفة عليهن، الأمر الذي دفع البنات إلى نشر إغاثة لرئاسة الجمهورية ووزيرة التضامن الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي".

وفتح فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، تحقيقا مع إدارة الجمعية واستمع إلى أقوال الأيتام ووثقها كتابيا، ومن خلال تسجيل مقاطع فيديو لشهادة الأطفال فيما يخص وقائع التحرش اللفظي والجنسي الذي قام به رئيس مجلس إدارة الجمعية المتحرش جنسيا بالأطفال.

كما أخذ الفريق، تعهدا على رئيس مجلس الإدارة المتحرش، بعدم دخول الجمعية لحين الانتهاء من التحقيقات.

المصدر: الدستور