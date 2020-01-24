رئيس الحكومة التونسية: سأشكل حكومة مصغرة ترتكز على الشباب والنساء

أكد رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ، أنه سيشكل حكومة سياسية مصغرة من أجل النجاعة والفاعلية، مفتوحة على الكفاءات العالية والشباب والنساء، لا يتجاوز عدد أعضائها الـ25.

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وقال الفخفاخ، اليوم الجمعة، إنه يتجه نحو اعتماد منهجية عمل قائمة على الوضوح والتعاقد والتشاركية وإعادة الثقة في مؤسسات الدولة، والتركيز على خط سياسي منسجم مع نتائج الانتخابات.

وأشار إلى أن منهجية العمل المعتمدة ستركز على الشركاء الذين أفرزتهم الانتخابات، حول برنامج حكم متكامل للتغيير والإصلاح والتوافق على أدوات إنجازه.

وأبرز الفخفاخ أنه انطلق في بناء "الحزام السياسي للحكومة المقبلة على أساس الأطراف التي التقت على التصويت للقيم التي جسدها رئيس البلاد قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، بناء على أفكار الثورة التي تقدم بها سعيد"

وأكد أنه لن يشرك حزبي "قلب تونس" و"الدستوري الحر" في مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، لأنهما "ليسا في مسار انتظارات الشعب خلال هذه المرحلة، خاصة بعد الانتخابات الرئاسية".

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء