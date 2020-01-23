القوات الجوية السعودية تشارك في ملتقى الطيران الخامس بالمملكة - صور + فيديو

شاركت القوات الجوية السعودية، ممثلة في فريق الصقور، وطائرات "إف 15 سي، وتورنيدو، وإف 15 إس، والتايفون" بعروض جوية وأرضية، في ملتقى الطيران الخامس بمطار الثمامة.

وافتتح الملتقى أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الطيران سلطان عبدالعزيز، وقائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر آل سعود.

‏‎‏‎وتسعى القوات الجوية من خلال المشاركة، إلى إبراز مدى التطور والاحترافية التي يمتلكها طيارو القوات الجوية الملكية في السعودية.

لقاء فريق الصقور السعودية مع سمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود و بداية اليوم الاول للعروض الجوية في ملتقى الطيران السعودي الخامس.#الصقور_السعودية#saudihawkspic.twitter.com/SxCRIOIrGA — Saudi Hawks الصقور السعودية (@saudihawks) January 23, 2020

وقامت طائرات "هوك" بريطانية الصنع التي تستخدم لتدريب الطيارين المقاتلين بفعاليات الاستعراض والمناورة الجوية، قبل انضمامها للأسراب المقاتلة، وتعتبر من أفضل الطائرات للقيام بتلك المهام، نظرا لحجمها المناسب وخفة حركتها للعروض الجوية.

وجرى طلاء الطائرات المشاركة بالاستعراضات باللونين الأخضر والأبيض تيمنا بالعلم السعودي.

مغادرة فريق الصقور السعودية من الكويت إلى الرياض للمشاركة في ملتقى الطيران السعودي الخامس.#الصقور_السعودية#saudi_hawkspic.twitter.com/xFKunyTzGn — Saudi Hawks الصقور السعودية (@saudihawks) January 20, 2020

المصدر: وزارة الدفاع السعودية "تويتر" + وكالات