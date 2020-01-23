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القوات الجوية السعودية تشارك في ملتقى الطيران الخامس بالمملكة - صور + فيديو

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القوات الجوية السعودية تشارك في ملتقى الطيران الخامس بالمملكة - صور + فيديو
twitter.com/saudihawks
فريق القوة الجوية السعودي
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شاركت القوات الجوية السعودية، ممثلة في فريق الصقور، وطائرات "إف 15 سي، وتورنيدو، وإف 15 إس، والتايفون" بعروض جوية وأرضية، في ملتقى الطيران الخامس بمطار الثمامة.

وافتتح الملتقى أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الطيران سلطان عبدالعزيز، وقائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر آل سعود.

‏‎‏‎وتسعى القوات الجوية من خلال المشاركة، إلى إبراز مدى التطور والاحترافية التي يمتلكها طيارو القوات الجوية الملكية في السعودية.

وقامت طائرات "هوك" بريطانية الصنع التي تستخدم لتدريب الطيارين المقاتلين بفعاليات الاستعراض والمناورة الجوية، قبل انضمامها للأسراب المقاتلة، وتعتبر من أفضل الطائرات للقيام بتلك المهام، نظرا لحجمها المناسب وخفة حركتها للعروض الجوية.

وجرى طلاء الطائرات المشاركة بالاستعراضات باللونين الأخضر والأبيض تيمنا بالعلم السعودي.

المصدر: وزارة الدفاع السعودية "تويتر" + وكالات 

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