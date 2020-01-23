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نائب وزير الخارجية السوري يؤكد لـRT: المعلم بصحة جيدة ويتابع عمله بشكل اعتيادي

أخبار العالم العربي

نائب وزير الخارجية السوري يؤكد لـRT: المعلم بصحة جيدة ويتابع عمله بشكل اعتيادي
Reuters
وزير الخارجية السوري، وليد المعلم
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قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لـ RT، الخميس، إن وزير الخارجية وليد المعلم بصحة جيدة وهو يتابع عمله بشكل اعتيادي في مكتبه بمبنى الخارجية.

وكان وزير الخارجية اللبناني، ناصيف حتي، أعلن أن صفحته على "تويتر" تعرضت للقرصنة، مؤكدا أن لا علاقة له بالتغريدة التي تحدثت عن وفاة نظيره السوري.

وتم نشر تغريدة على حساب الوزير حتي على "تويتر"، ذكرت أن "وزارة الخارجية السورية تعلن وفاة وزير الخارجية وليد المعلم، وسيصدر بيان قريب بهذا الشأن".

نائب وزير الخارجية السوري يؤكد لـRT: المعلم بصحة جيدة ويتابع عمله بشكل اعتيادي
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التغريدات المزيفة لوزير الخارجية اللبناني

وتعرض وزراء الحكومة اللبنانية الجديدة، إلى موجة غير مسبوقة من القرصنة منذ أمس الأربعاء، حيث تم إنشاء حسابات وهمية بأسمائهم، أو قرصنة صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: RT

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