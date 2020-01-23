السعودية.. مقتل رجل أمن أثناء مداهمة أمنية

أكد المتحدث باسم شرطة منطقة عسير في السعودية، تعرض أحد رجال الأمن لإصابة توفي على إثرها خلال نقله إلى المستشفى، أثناء عملية للقبض على أحد المطلوبين الأمنيين.

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وأضاف المتحدث، أنه "وفي إطار المتابعة الأمنية للقضايا الجنائية التي تباشرها الجهات الأمنية، تمكنت إحدى فرق التحريات والبحث الجنائي بشرطة محايل الأربعاء، من رصد أحد المطلوبين في قضايا سلب تحت تهديد السلاح، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر".

استشهاد الرقيب أول أحمد علي المنجحي، أحد أفراد البحث الجنائي بشرطة محايل عسير، إثر طعنة غادرة وجهها له أحد الجناة أثناء عملية القبض عليه ليلة أمس. pic.twitter.com/DRTi5ICY3B — أخبار عاجلة (@News_Brk24) January 23, 2020

وتابع: "عند شروع رجال الأمن في القبض عليه بادر المتهم بمقاومتهم بسلاح أبيض، حيث تمت محاصرته والسيطرة عليه والقبض عليه، واتخذت الإجراءات النظامية بحقه".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أنه "أثناء محاولة القبض على أحد أرباب السوابق في بلدة ترقش شمالي محافظة محايل عسير، توفي الرقيب أول أحمد علي المنجحي، أحد أفراد البحث الجنائي، إذ بادره الجاني بطعنة غادرة لقي مصرعه على إثرها".

المصدر: وكالات سعودية