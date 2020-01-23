 
مباشر

السعودية.. مقتل رجل أمن أثناء مداهمة أمنية

أخبار العالم العربي

السعودية.. مقتل رجل أمن أثناء مداهمة أمنية
Reuters Sultan Al Fahed
قوات الأمن السعودي - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n4po

أكد المتحدث باسم شرطة منطقة عسير في السعودية، تعرض أحد رجال الأمن لإصابة توفي على إثرها خلال نقله إلى المستشفى، أثناء عملية للقبض على أحد المطلوبين الأمنيين.

إقرأ المزيد
تفاصيل مثيرة عن واقعة مقتل السعودية ندى القحطاني على يد شقيقها!
تفاصيل مثيرة عن واقعة مقتل السعودية ندى القحطاني على يد شقيقها!

وأضاف المتحدث، أنه "وفي إطار المتابعة الأمنية للقضايا الجنائية التي تباشرها الجهات الأمنية، تمكنت إحدى فرق التحريات والبحث الجنائي بشرطة محايل الأربعاء، من رصد أحد المطلوبين في قضايا سلب تحت تهديد السلاح، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر".

وتابع: "عند شروع رجال الأمن في القبض عليه بادر المتهم بمقاومتهم بسلاح أبيض، حيث تمت محاصرته والسيطرة عليه والقبض عليه، واتخذت الإجراءات النظامية بحقه".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أنه "أثناء محاولة القبض على أحد أرباب السوابق في بلدة ترقش شمالي محافظة محايل عسير، توفي الرقيب أول أحمد علي المنجحي، أحد أفراد البحث الجنائي، إذ بادره الجاني بطعنة غادرة لقي مصرعه على إثرها".

المصدر: وكالات سعودية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فرع الليكود في السعودية