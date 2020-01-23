وصلة رقص مذهلة لـ"الزرزور" في سماء فلسطين

أدى سرب من طيور "الزرزور" وصلة رقص مذهلة في سماء إحدى المدن الفلسطينية.

وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي طيور "الزرزور" وهي تتحرك بشكل جماعي بالغ الدقة، بعد أن وصلت إلى بلدة الفالوجة الفلسطينية قادمة من أوروبا، متوجهة إلى النقب لقضاء عدة شهور هناك حتى يحل الربيع.

والفالوجة بلدة فلسطينية تقع بين الخليل وغزة والنقب، دمرها الجيش الإسرائيلي خلال النكبة، وأقام على انقاضها مستوطنة "كريات غاد".

ويتصف "الزرزور" بانتقائه منطقة يلتزم بها طيلة فترة حياته، سواء في موطنه الأصلي أو في مناطق زيارته وهجرته، ويعيش في مناطق زراعية مفتوحة أو سكنية.

وتواظب أسراب "الزرزور" على التحليق بشكل جماعي قبل مغيب الشمس بساعتين، قبل أن تختار مكان المبيت، وتتحرك بشكل متناسق لتخويف الطيور الجارحة التي تتربص بها، ومن أجل الدفء الناجم عن الحركة المتواصلة لمواجهة الأجواء الباردة.

المصدر: RT