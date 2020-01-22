لبنان.. حذاء وزير بالحكومة يثير الجدل على مواقع التواصل

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان الصورة التذكارية للحكومة الجديدة، ليحظى حذاء وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة باهتمام الناشطين الكبير.

وظهر الوزير الجديد في الصورة التذكارية الرسمية لحكومة حسان دياب التي أبصرت النور ليل أمس الثلاثاء، وقد لبس حذاء رياضيا أسود اللون.

وعقدت الحكومة اللبنانية الجديدة اجتماعها للمرة الأولى اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، بعدما تلقت رسالة دعم من الأمم المتحدة.

المصدر: RT