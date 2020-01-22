الحشد الشعبي العراقي ينفي تعيين خلف للمهندس

نفى مصدران بهيئة الحشد الشعبي في العراق تعيين أبو علي البصري نائبا لرئيس الهيئة خلفا لأبو مهدي المهندس، الذي قتل مع الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية قرب بغداد.

وقال المصدران لـRT اليوم الأربعاء: "حتى هذه اللحظة الأنباء غير صحيحة عن تعيين البصري، ولم يتخذ قرار كهذا في الهيئة".

وفي وقت سابق تناقلت مصادر إعلامية نبأ انتخاب البصري نائبا لرئيس الهيئة.

والبصري يعد من الرعيل الأول لقوات "بدر" المسلحة المنضوية تحت فصائل الحشد الشعبي.



وتولى البصري بعد عام 2003 منصب وكيل وزارة التربية ووكيل لوزير العمل.

المصدر: RT