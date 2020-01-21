تعرف على تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة
Globallookpress
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أعلن أمين عام مجلس الوزراء اللبناني محمود مكية، عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب.
قوام الحكومة اللبنانية الجديدة:
- حسان دياب - رئيسا للوزراء
- زينة عكر - نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع الوطني
- ديمانوس قطار - وزيرا للبيئة ووزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
- ناصيف حتّي - وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين
- غازي وزني - وزيرا للمالية
- راوول نعمة - وزيرا للاقتصاد والتجارة
- محمد فهمي - وزيرا للداخلية والبلديات
- عماد حب الله - وزيرا للصناعة
- ميشال نجار - وزيرا للأشغال العامة والنقل
- رمزي مشرفية - وزيرا للشؤون الاجتماعية والسياحة
- ريمون غجر - وزيرا للطاقة والمياه
- طارق مجذوب - وزيرا للتربية والتعليم العالي
- غادة شريم - وزيرة للمهجرين
- طلال حواط - وزيرا للاتصالات
- حمد حسن - وزيرا للصحة العامة
- ماري كلود نجم - وزيرا للعدل
- لميا يمين - وزيرا للعمل
- منال عبد الصمد - وزيرا للإعلام
- عباس مرتضى - وزيرا للزراعة والثقافة
- فرتينيه أوهانيان - وزيرة للشباب والرياضة
المصدر: "النهار"