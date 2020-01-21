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تعرف على تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة

أخبار العالم العربي

تعرف على تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة
Globallookpress
حسان دياب
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أعلن أمين عام مجلس الوزراء اللبناني محمود مكية، عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب.

قوام الحكومة اللبنانية الجديدة:

  • حسان دياب - رئيسا للوزراء
  • زينة عكر - نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع الوطني
  • ديمانوس قطار - وزيرا للبيئة ووزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
  • ناصيف حتّي - وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين 
  • غازي وزني - وزيرا للمالية
  • راوول نعمة - وزيرا للاقتصاد والتجارة
  • محمد فهمي - وزيرا للداخلية والبلديات
  • عماد حب الله - وزيرا للصناعة
  • ميشال نجار - وزيرا للأشغال العامة والنقل
  • رمزي مشرفية - وزيرا للشؤون الاجتماعية والسياحة
  • ريمون غجر - وزيرا للطاقة والمياه
  • طارق مجذوب - وزيرا للتربية والتعليم العالي
  • غادة شريم - وزيرة للمهجرين
  • طلال حواط - وزيرا للاتصالات
  • حمد حسن - وزيرا للصحة العامة 
  • ماري كلود نجم - وزيرا للعدل
  • لميا يمين - وزيرا للعمل 
  • منال عبد الصمد - وزيرا للإعلام
  • عباس مرتضى - وزيرا للزراعة والثقافة 
  • فرتينيه أوهانيان - وزيرة للشباب والرياضة

المصدر: "النهار"

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