تعرف على تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة

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أعلن أمين عام مجلس الوزراء اللبناني محمود مكية، عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب.

قوام الحكومة اللبنانية الجديدة:

حسان دياب - رئيسا للوزراء

زينة عكر - نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع الوطني

ديمانوس قطار - وزيرا للبيئة ووزير دولة لشؤون التنمية الإدارية

ناصيف حتّي - وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين

غازي وزني - وزيرا للمالية

راوول نعمة - وزيرا للاقتصاد والتجارة

محمد فهمي - وزيرا للداخلية والبلديات

عماد حب الله - وزيرا للصناعة

ميشال نجار - وزيرا للأشغال العامة والنقل

رمزي مشرفية - وزيرا للشؤون الاجتماعية والسياحة

ريمون غجر - وزيرا للطاقة والمياه

طارق مجذوب - وزيرا للتربية والتعليم العالي

غادة شريم - وزيرة للمهجرين

طلال حواط - وزيرا للاتصالات

حمد حسن - وزيرا للصحة العامة

ماري كلود نجم - وزيرا للعدل

لميا يمين - وزيرا للعمل

منال عبد الصمد - وزيرا للإعلام

عباس مرتضى - وزيرا للزراعة والثقافة

فرتينيه أوهانيان - وزيرة للشباب والرياضة

المصدر: "النهار"