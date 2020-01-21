لو دريان: الجزائر قوة يمكن الاستثمار فيها وسنتعاون معها لوقف إطلاق النار في ليبيا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أن الجزائر قوة يمكن الاستثمار فيها وأن فرنسا ستتعاون معها لوقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار في ليبيا.

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وقال الوزير الفرنسي خلال لقائه رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد في الجزائر، إن "الجزائر قوة توازن وسلام في المنطقة يمكن الاستثمار فيها.

وأضاف أن "فرنسا ستتعاون مع الجزائر من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة للحوار".

وشدد لود ريان على أن الجزائر عاشت مرحلة مهمة في تاريخها والشعب، وحده هو من قرر مصيره.

وفي سياق آخر، أكد لو دريان أنه جرى الاتفاق بين باريس والجزائر على محاربة الإرهاب في الساحل.

وكان لو دريان التقى نظيره الجزائري صبري بوقادوم، في مقر وزارة الشؤون الخارجية واستعرضا "معمقا" القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما الوضع في ليبيا ومالي.

وقال بوقادوم إنه "لمس استعدادا لدى لو دريان لدعم رجال الأعمال الفرنسيين للجزائر الجديدة بجرأة أكبر".

المصدر: RT