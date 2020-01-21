 
مباشر

لو دريان: الجزائر قوة يمكن الاستثمار فيها وسنتعاون معها لوقف إطلاق النار في ليبيا

أخبار العالم العربي

لو دريان: الجزائر قوة يمكن الاستثمار فيها وسنتعاون معها لوقف إطلاق النار في ليبيا
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
وزير الجارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n45b

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أن الجزائر قوة يمكن الاستثمار فيها وأن فرنسا ستتعاون معها لوقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار في ليبيا.

إقرأ المزيد
الجزائر ترسل 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى ليبيا
الجزائر ترسل 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى ليبيا

وقال الوزير الفرنسي خلال لقائه رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد في الجزائر، إن "الجزائر قوة توازن وسلام في المنطقة يمكن الاستثمار فيها.

وأضاف أن "فرنسا ستتعاون مع الجزائر من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة للحوار".

وشدد لود ريان على أن الجزائر عاشت مرحلة مهمة في تاريخها والشعب، وحده هو من قرر مصيره.

وفي سياق آخر، أكد لو دريان أنه جرى الاتفاق بين باريس والجزائر على محاربة الإرهاب في الساحل.

وكان لو دريان التقى نظيره الجزائري صبري بوقادوم، في مقر وزارة الشؤون الخارجية واستعرضا "معمقا" القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما الوضع في ليبيا ومالي.

وقال بوقادوم إنه "لمس استعدادا لدى لو دريان لدعم رجال الأعمال الفرنسيين للجزائر الجديدة بجرأة أكبر".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيروس "ووهان" الجديد يهدد حياة المرضى