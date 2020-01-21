علاوي يتهم مخابرات دول "جارة" بالتمهيد لاغتياله

وجه المكتب الإعلامي لزعيم تحالف العراقية إياد علاوي اليوم الثلاثاء أصابع الاتهام لمخابرات دول "مجاورة" بالتخطيط لاغتياله.

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وورد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أنه "قبيل المحاولة السابقة لاغتيال الدكتور إياد علاوي في لندن والتي أدت به إلى ملازمته المستشفى لأكثر من عام، تلك العملية الجبانة التي أشرف عليها وأدارها برزان إبراهيم التكريتي رئيس مخابرات صدام، سبقها إعلان بعض الإذاعات وقبل شهرين من محاولة الاغتيال، أن الدكتور علاوي قتل بإطلاق نار وهو يغادر سكنه في لندن".

وأضاف البيان: "اليوم تكرر أجهزة مخابرات دولة جارة خبر وفاة الدكتور علاوي والتي دأبت على محاربته والوقوف ضده كما اعترف بذلك أحد أبرز قادتها عندما قال للدكتور علاوي نحن عملنا ضدك فأجابه وأنا أيضا ضدكم وذلك أمام شهود أحياء يرزقون، منهم أعضاء في مجلس النواب ومنهم رؤساء وزراء".

وتابع: "اليوم انتشر خبر نرى أنه من نفس هذه الجهات المغرضة واللئيمة التي وقفت ولا تزال ضد الدكتور علاوي وتمكنت من السلطة في العراق لشديد الأسف بسبب ضعف المواقف العربية من جهة وضعف المواقف الدولية من جهة أخرى وادعاء هذه الأجهزة أن الدكتور علاوي قد مات تمهيدا لاغتياله فما أشبه اليوم بالبارحة".

كما جاء في البيان: "نحن بدورنا نؤكد أن هذا الخبر عار عن الصحة تماما وأن الدكتور علاوي يتمتع بصحة جيدة وهو اليوم يقف مع أبناء شعبنا المنتفض بقوة والرافض للهيمنة الأجنبية سواء كانت إقليمية أو دولية. نهيب بالإعلام المهني والحر إن يتوخى الدقة بنقل المعلومات والتأكد قبل نقلها من حقيقتها".

وانتشرت شائعة أمس الاثنين، تفيد بأن "زعيم تحالف العراقية إياد علاوي قد فارق الحياة إثر جلطة أصيب بها".

المصدر: "روداو"