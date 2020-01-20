السفير الأمريكي في ليبيا يلتقي السراج وحفتر كلا على حدة

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، أن السفير عقد مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، لقاءات منفصلة، لمعرفة انطباعاتهما عن مؤتمر برلين.

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وفي تغريدة على "تويتر"، أفادت السفارة بأن "السفير ريتشارد نورلاند، التقى بعد قمة برلين الأحد، السراج وحفتر في اجتماعات منفصلة الليلة الماضية واليوم، لمعرفة انطباعاتهما بشأن ما توصل إليه المؤتمر".

وأكدت السفارة الأمريكية أن الولايات المتحدة ستظل منخرطة في دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.

Following the Berlin Summit, Amb. Norland met with PM Sarraj and General Haftar in separate meetings last night & today to gain their impressions of the conference conclusions. The US will remain engaged in support of UN-led efforts to implement #BerlinConference conclusions. — U.S. Embassy - Libya (@USAEmbassyLibya) January 20, 2020

المصدر: RT