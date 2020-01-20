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السفير الأمريكي في ليبيا يلتقي السراج وحفتر كلا على حدة

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السفير الأمريكي في ليبيا يلتقي السراج وحفتر كلا على حدة
Reuters
الرئيس الفرنسي يلتقي حفتر في برلين
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أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، أن السفير عقد مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، لقاءات منفصلة، لمعرفة انطباعاتهما عن مؤتمر برلين.

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وفي تغريدة على "تويتر"، أفادت السفارة بأن "السفير ريتشارد نورلاند، التقى بعد قمة برلين الأحد، السراج وحفتر في اجتماعات منفصلة الليلة الماضية واليوم، لمعرفة انطباعاتهما بشأن ما توصل إليه المؤتمر".

وأكدت السفارة الأمريكية أن الولايات المتحدة ستظل منخرطة في دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.

المصدر: RT

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