"رويترز" عن أردوغان: تركيا لم ترسل قوات إلى ليبيا بل أرسلت مستشارين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حسبما نقلت وكالة "رويترز"، أن بلاده لم ترسل قوات إلى ليبيا حتى الآن، وإنما أرسلت مستشارين ومدربين فقط.

من جانبها، نقلت وكالة "الأناضول" عن الرئيس التركي قوله إنه "في حال الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، سيكون الطريق ممهدا أمام الحل السياسي"، مؤكدا مواصلة "دعم هذا المسار في الميدان وعلى طاولة المباحثات".

#عاجل |أردوغان: في حال الالتزام بوقف إطلاق النار في #ليبيا، سيكون الطريق ممهدا أمام الحل السياسي. — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 20, 2020

وانتقد أردوغان قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر، قائلا إن "عدم توقيع حفتر على وثيقة الهدنة له معان"، مؤكدا أنه "في حال تم الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، سيكون الطريق ممهدا أمام الحل السياسي".

وأضاف أن الخطوات التي اتخذتها بلاده بشأن ليبيا "حققت توازنا في المسار السياسي وسيواصل دعم هذا المسار في الميدان وعبر المباحثات".

المصدر: وكالات