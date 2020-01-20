 
مباشر

"رويترز" عن أردوغان: تركيا لم ترسل قوات إلى ليبيا بل أرسلت مستشارين

أخبار العالم العربي

Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n3vx

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حسبما نقلت وكالة "رويترز"، أن بلاده لم ترسل قوات إلى ليبيا حتى الآن، وإنما أرسلت مستشارين ومدربين فقط.

من جانبها، نقلت وكالة "الأناضول" عن الرئيس التركي قوله إنه "في حال الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، سيكون الطريق ممهدا أمام الحل السياسي"، مؤكدا مواصلة "دعم هذا المسار في الميدان وعلى طاولة المباحثات".

وانتقد أردوغان قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر، قائلا إن "عدم توقيع حفتر على وثيقة الهدنة له معان"، مؤكدا أنه "في حال تم الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، سيكون الطريق ممهدا أمام الحل السياسي".

وأضاف أن الخطوات التي اتخذتها بلاده بشأن ليبيا "حققت توازنا في المسار السياسي وسيواصل دعم هذا المسار في الميدان وعبر المباحثات".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أسرار بوتين.. الكشف عن وثائق أرشيفية سرية وصور نادرة