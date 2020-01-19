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شاهد.. متظاهرة شابة تتحدى الشرطة اللبنانية في بيروت

أخبار العالم العربي

شاهد.. متظاهرة شابة تتحدى الشرطة اللبنانية في بيروت
Reuters
جانب من الاحتجاجات المطالبة برحيل النخبة السياسية الحاكمة في لبنان
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فتاة لبنانية تتحدى قوات الأمن خلال المظاهرات المناهضة للسلطات في بيروت.

ويظهر الفيديو كيف تعتلي الفتاة حاجزا حديديا أقامه عناصر الأمن، فيما هم يحاولون سحبها عنه ونكزها وضربها بالهروات. 

وصعد بعض المتظاهرين على الحاجز لمساعدتها بالنزول إلى الأرض.  

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

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