شاهد.. متظاهرة شابة تتحدى الشرطة اللبنانية في بيروت

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فتاة لبنانية تتحدى قوات الأمن خلال المظاهرات المناهضة للسلطات في بيروت.

ويظهر الفيديو كيف تعتلي الفتاة حاجزا حديديا أقامه عناصر الأمن، فيما هم يحاولون سحبها عنه ونكزها وضربها بالهروات.

وصعد بعض المتظاهرين على الحاجز لمساعدتها بالنزول إلى الأرض.

A female protester challenging the security forces outside the Parliament in #Beirut#LebanonProtestspic.twitter.com/ijh0F3vzUO — Fadi Mansour فادي منصور (@FadiMansour77) 18 января 2020 г.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية