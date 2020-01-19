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ميركل توضح دور السراج وحفتر في مؤتمر برلين حول ليبيا

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ميركل توضح دور السراج وحفتر في مؤتمر برلين حول ليبيا
AFP LIBYAN ARMED FORCES MEDIA OFFICE
قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، ورئيس النجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج (أرشيف).
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أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، وقائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، لم يلتقيا في مؤتمر برلين ولم يكونا جزءا منه.

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وقالت ميركل، في كلمة للإعلان عن نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا: "تحدثنا معهما بشكل منفرد، لأن الخلافات بينهما لا تزال كبيرة حتى أنهما لا يتكلمان مع بعضهما البعض".

وأشارت ميركل إلى أن السراج وحفتر "لم يكونا جزءا من المؤتمر" ولم يتواجدا في قاعة المحادثات حيث استقرا في مقرين مختلفين، إلا أنهما حضرا إلى برلين مما أتاح إمكانية إطلاعهما على سير المشاورات مباشرة، وأضافت أن "كلا منهما يتوقع من الآخر تطبيق الالتزامات".

وأعلنت ميركل خلال المؤتمر الصحفي أن المشاركين في مؤتمر برلين اتفقوا على "خطة شاملة" لتسوية الأزمة في ليبيا، مشيرة إلى أن "النقطة الأهم" تكمن في موافقة كل من السراج وحفتر على اتخاذ سلسلة خطوات لاحقة بينها "تشكيل لجنة عسكرية لمراقبة الهدنة" تضم 5 ممثلين عن كلا الطرفين.

المصدر: وكالات

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