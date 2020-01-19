موسكو تشير إلى تعذّر حظر الأسلحة على ليبيا نظرا لانتهاك بعض القوى له

أعرب ميخائيل بوغدانوف مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، عن ثقته بأنه من الصعب تطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وفي معرض رد بوغدانوف على سؤال صحفي في برلين، حول ما إذا كان هناك ما يكفي من الحظر الحالي على توريد الأسلحة إلى الأطراف الليبية أو ما إذا كانت هناك حاجة إلى تدابير إضافية، قال: "من الناحية النظرية بالطبع. تم اتخاذ قرار حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا في وقت ما. شيء آخر، هو أن من الصعب تطبيق قرار الحظر هذا، وأعني أن هناك قوى لا تعترف بالقانون الدولي، أو بقرار مجلس الأمن، فضلا عن المنظمات المتطرفة والإرهابية".

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وأضاف: "بقي الكثير من الأسلحة في ليبيا، وأعتقد أن الأسلحة الموجودة هناك يمكن أن تكفي لسنوات عديدة من الحرب، في حال لم تكن هناك إرادة سياسية لليبيين أنفسهم في وقف الأعمال العسكرية، واحترام وقف إطلاق النار، كما تحقق على أساس المبادرة الروسية التركية".

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وأضاف: "نحن ننطلق من حقيقة أن العملية السياسية والمفاوضات سوف تتقدم، لأننا أكدنا في كل مكان وفي جميع الوثائق، ولأن هذا هو موقف الأمم المتحدة والمشاركين في عملية برلين، أن هذه التسوية ملك الليبيين أنفسهم، الذين لهم وحدهم حق تقرير مصير بلادهم".

المصدر: إنترفاكس