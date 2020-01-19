صحيفة قطرية تتراجع عن تقريرها حول تعديل قانون العقوبات بعد ضجة واسعة
تراجعت جريدة "الراية" القطرية عن تقرير لها حول تعديل في قانون العقوبات في البلاد، أثار ضجة واسعة في البلاد.
واعتذرت الجريدة عن الجدل الذي أثاره تقريرها، مشيرة إلى أنها حصلت على هذه المعلومات من مصدر غير رسمي ونشرتها دون التأكد من صحتها عن طريق الجهات المختصة.
↙ اعتذار بشأن نشر خبر تعديلات قانون العقوبات#جريدة_الراية#قطرhttps://t.co/qpAfJOUq7rpic.twitter.com/3xbI8bIVh4— الراية القطرية (@alraya_n) January 19, 2020
وأفاد التقرير المثير للجدل بأن التعديلات الجديدة تقضي بفرض عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف على المدانين بـ"إثارة الرأي العام أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة من خلال نشر أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة".
المصدر: الراية + وكالات