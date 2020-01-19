ضابط أمريكي من "عين الأسد": المصابون في القصف الإيراني سيعودون للعمل قريبا

أكد ضابط أمريكي في قاعدة "عين الأسد" بمحافظة الأنبار غربي العراق، أن المصابين بالقصف الإيراني على القاعدة سيعودون قريبا للعمل.

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وقال إن "أصوات الصواريخ التي سقطت على القاعدة كانت قوية جدا، حيث سقط بعضها بالداخل، فيما سقطت الأخرى في محيطها".

وأضاف، أنه "لا يوجد قتلى وجرحى، إلا أن هناك جنودا أصيبوا بارتجاج المخ بسبب الأصوات العالية... نحن جاهزون دائما لحماية القاعدة من أي استهداف قد يحصل".

من جهته، أشار المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إلى أن "الجزء الذي يشغله التحالف الدولي في القاعدة بسيط جدا".

وأكد الخفاجي، أنه "لا توجد قوات أمريكية مقاتلة في العراق، ولكن هناك مستشارين وخبراء"، مشيرا إلى أن "مساحة القاعدة تبلغ 60 كم مربعة، جزء منها بسيط هو خاص بقوات التحالف من مختلف دول العالم".

وشنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدة "عين الأسد" غربي العراق في 8 يناير ردا على مقتل قائد فيلق "القدس" اللواء قاسم سليماني في غارة جوية بالقرب من مطار بغداد.

وأعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكابتن بيل أوربان في بيان الخميس الماضي، أن "11 جنديا أمريكيا على الأقل أصيبوا في الهجوم الإيراني".

المصدر: "السومرية نيوز"