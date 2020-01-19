 
مباشر

ضابط أمريكي من "عين الأسد": المصابون في القصف الإيراني سيعودون للعمل قريبا

أخبار العالم العربي

ضابط أمريكي من
Reuters Alaa Al-Marjani
جندي أمريكي في العراق - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n3od

أكد ضابط أمريكي في قاعدة "عين الأسد" بمحافظة الأنبار غربي العراق، أن المصابين بالقصف الإيراني على القاعدة سيعودون قريبا للعمل.

إقرأ المزيد
الجيش الأمريكي يعترف بإصابة 11 جنديا بالصواريخ الإيرانية
الجيش الأمريكي يعترف بإصابة 11 جنديا بالصواريخ الإيرانية

وقال إن "أصوات الصواريخ التي سقطت على القاعدة كانت قوية جدا، حيث سقط بعضها بالداخل، فيما سقطت الأخرى في محيطها".

وأضاف، أنه "لا يوجد قتلى وجرحى، إلا أن هناك جنودا أصيبوا بارتجاج المخ بسبب الأصوات العالية... نحن جاهزون دائما لحماية القاعدة من أي استهداف قد يحصل".

من جهته، أشار المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إلى أن "الجزء الذي يشغله التحالف الدولي في القاعدة بسيط جدا".

وأكد الخفاجي، أنه "لا توجد قوات أمريكية مقاتلة في العراق، ولكن هناك مستشارين وخبراء"، مشيرا إلى أن "مساحة القاعدة تبلغ 60 كم مربعة، جزء منها بسيط هو خاص بقوات التحالف من مختلف دول العالم".

وشنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدة "عين الأسد" غربي العراق في 8 يناير ردا على مقتل قائد فيلق "القدس" اللواء قاسم سليماني في غارة جوية بالقرب من مطار بغداد.

وأعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكابتن بيل أوربان في بيان الخميس الماضي، أن "11 جنديا أمريكيا على الأقل أصيبوا في الهجوم الإيراني".

المصدر: "السومرية نيوز"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بكلمات مؤثرة.. طفلة تقدم النصيحة لأخيها الرضيع