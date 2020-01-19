عامل مصري يكتشف معبدا فرعونيا في منزله ويخفي الأمر عن السلطات

تمكن ضباط مباحث شرطة السياحة والآثار في سوهاج بمصر، من كشف معبد يعود للعصر "البطلمي"، داخل منزل عامل بمركز المنشاة، أجرى حفريات في منزله ووصل إلى المعبد دون إبلاغ السلطات.

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ووردت معلومات لشرطة السياحة والآثار، تفيد بقيام عامل مصري بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله، بدائرة مركز المنشاة.

وتبين للشرطة وجود حفر مستطيل الشكل قطره متر مربع، وعمقه 7 أمتار، ووجود سرداب من الناحية الجنوبية، وصالة معبد مكونة من 6 أعمدة كاملة بقواعد من الحجر الجيري وعليها رسومات وزخارف.

وقررت لجنة من الآثار أن "الشواهد تمثل كشفا أثريا لمعبد للعصر البطلمي"، موصية بتشكيل لجان لبيان الرسومات والزخارف المتواجدة عليها، وجرى التحفظ على المنزل والمضبوطات، وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار، بقصد الاتجار.

المصدر: بوابة الأهرام