 
مباشر
عاجل
الوفدان التركي والروسي برئاسة أردوغان وبوتين يعقدان اجتماعا على هامش مؤتمر برلين حول ليبيا

العراق.. حرق مقر "حركة الوفاء" في النجف (فيديو)

أخبار العالم العربي

العراق.. حرق مقر
Screenshot/
حرق مقر حركة الوفاء في النجف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n3nu

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، بأن محتجين أقدموا على حرق مقر "حركة الوفاء" في محافظة النجف جنوبي البلاد.

وقال إن "محتجين أقدموا على حرق المقر الذي يعود لحركة الوفاء برئاسة محافظ النجف الأسبق النائب الحالي عدنان الزرفي".

وفي وقت سابق من اليوم أفاد مراسلنا في العراق، بأن الاحتجاجات تجددت في محافظتي ذي قار والنجف، جنوبي البلاد، وقال إن "المحتجين في محافظة النجف أغلقوا الطرقات وبعض الدوائر الحكومية وأحرقوا الإطارات".

والليلة الماضية أحرق محتجون في النجف مقرا حزبيا يعود لحزب الدعوة "تنظيم العراق"، ويأتي ذلك مع قرب انتهاء المهلة التي أقرتها التنسيقيات صباح غد الاثنين بتسمية رئيس حكومة وفقا لمواصفات ساحات الاحتجاج.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا