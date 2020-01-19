مقتل 12 شخصا في حادث سير بالجزائر (صور)

لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 46 آخرون بحادث سير وقع فجر اليوم الأحد، بعد اصطدام حافلتين في بلدة سطيل التابعة لمدينة وادي سوف شرق الجزائر.

وأظهرت صور متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حجم الحادثة الأليمة، وتدخل قوات الحماية المدنية والدرك الوطني لإسعاف وإجلاء الضحايا.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الطريق الذي شهد الحادث، سبق وأن عرف حوادث سير مماثلة، ما دفع سكان المنطقة للاحتجاج عدة مرات مطالبين بجعله مزدوجا.

المصدر: "فيسبوك" + وسائل إعلام جزائرية